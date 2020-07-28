Воспитанники ДЮСШ ХК «Донбасс» 1 августа вернутся на лед

Хоккей продолжает свое возвращение на ледовые площадки нашей страны. Вслед за основной командой ХК«Донбасс», в начале августа смогут приступить к тренировкам старшие команды детско-юношеской спортивной школы донецкого клуба.

Согласно рекомендациям МОЗ Украины, с 1 августа на лед смогут выйти воспитанники ДЮСШ старше 12 лет, группами не более 10 человек, придерживаясь всех карантинных правил.

Напомним, что в понедельник, 27 июля, к ледовым тренировкам приступилаосновная команда ХК «Донбасс».

Источник: сайт ХК«Донбасс»