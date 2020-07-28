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Заявление НХЛ о результатах тестирования игроков

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига в понедельник выпустила сообщение относительно результатов тестирования на COVID-19:

“НХЛ завершила третий этап (формальные тренировочные лагеря) Плана возобновления сезона без положительных результатов тестирования на COVID-19. Всего в период 18-25 июля было проведено 4256 тестов среди более чем 800 игроков. За две недели третьего этапа было два положительных теста (оба произошли в период 13-17 июля) среди 6874 проб. В воскресенье все 24 команды въехали в безопасные зоны в Эдмонтоне и Торонто для начала четвертого этапа. Каждый из 52 членов (игроки и персонал) 24 команд будет проходить ежедневное тестирование. НХЛ продолжит регулярно сообщать о результатах тестирования игроков. Лига не будет предоставлять информацию относительно личностей игроков или названий команд”.

Источник: nhl.ru
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