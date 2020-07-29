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Хоккей

Дмитрий Чернышенко поборется за чемпионство в составе «Днепра»

Николай ПисаревНет комментариев
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Пресс-служба херсонского«Днепра» сообщает, что клуб продлил контракт с нападающим Дмитрием Чернышенко.

В регулярном чемпионате 2019/20 форвард провел 35 поединков, в которых набрал 26 (9+17) баллов, при показателе полезности +25. В матчах 1/4 плей-офф против харьковского МХК«Динамо» Чернышенков двух матчах забросил две шайбы и отдал две передачи, заработав коэффициент полезности +4.

Напомним, что также карьеру в «Днепре» продолжат защитникиСергей Дорофеев,Валентин Сирченко,Сергей Афанасьев,Денис Матусевич,Дмитрий Пугачев,Кирилл БелоусовиИлья Декало, нападающиеАлександр Каракулько,Андрей Жвачкин,Алексей ЯнишевскийиДенис Василенков, а также голкиперыОлег ПетровиАлександр Хомутов.Помимо игроков с “щуками” свои соглашения продлил и тренерский штаб команды – Дмитрий Пидгурский, Олег Тимченко и Александр Васильев продолжат руководить «Днепр»ом

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К тому же, к херсонскому клубу присоединился экс-форвард «Кременчука»Алексей Зайцев.

Напомним, что ранее херсонский клуб покинули капитанАлексанлр Матерухин, которыйпродолжит карьерув белорусском«Могилеве», а также второй по результативности форвардАлександр Шибаев.

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Источник: uhl.ua
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