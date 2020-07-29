Голкипер «Днепра» проведет сезон в «Ледяных Волках» по договору аренды

Пресс-служба херсонского«Днепра» сообщает, что юный вратарьВладислав Гуркопо договору аренды отправится в столичные«Ледяные Волки», где проведет сезон 2020/21.

Всего в составе херсонской команды Гурко провел 9 матчей, отбив 91% бросков и заработав коэффициент надежности 1.39. До этого голкипер два сезона провел в харьковском МХК«Динамо», где сыграл в 56 поединках национального первенства.

Стоит отметить, что в составе юниорской и молодежной сборной Украины Владислав Гурко становился золотым и бронзовым призером чемпионатов мира в Дивизионе 1В соответственно.

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