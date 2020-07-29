Игры НХЛ выглядят по-новому

Хоккей при пустых трибунах

Это всего лишь контрольный матч. Но он стал первой игрой НХЛ с 11 марта. На следующий день лига приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. И он не был похож ни на одну игру НХЛ.

Во вторник на стадионе Scotiabank Arena “Филадельфия Флайерз” в овертайме обыграла “Питтсбург Пингвинз” со счетом 3:2 при абсолютно пустых трибунах. Эта встреча дала возможность понять, как будет выглядеть и звучать НХЛ, начиная с субботы, когда начнутся квалификационные матчи Кубка Стэнли.