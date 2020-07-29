Константин Симчук: « Появление команды не было спонтанным решением»

ДиректорДЮСШ «Сокол»Константин Симчукв комментарии XSPORT рассказал о возникновении идеи заявить молодежную команду киевского клуба на сезон Украинской хоккейной лиги.

«Начнем с того, что это еще не тот наш легендарный «Сокол», который все ждут.

Появление команды не было спонтанным решением. Что касается именно нашей молодежной школы, то такая идея возникла сразу. Я считаю, что это идеальный вариант замыкания нашей школьной цепочки, нашей системы – молодежная команда.



Конечно, в этом проекте участвовал и Вячеслав Завальнюк, и Алексей Житник. Усилиями всех у нас появилась такая команда».