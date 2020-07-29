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Хоккей

Константин Симчук: « Появление команды не было спонтанным решением»

Николай ПисаревНет комментариев
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ДиректорДЮСШ «Сокол»Константин Симчукв комментарии XSPORT рассказал о возникновении идеи заявить молодежную команду киевского клуба на сезон Украинской хоккейной лиги.

«Начнем с того, что это еще не тот наш легендарный «Сокол», который все ждут.
Появление команды не было спонтанным решением. Что касается именно нашей молодежной школы, то такая идея возникла сразу. Я считаю, что это идеальный вариант замыкания нашей школьной цепочки, нашей системы – молодежная команда.

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Конечно, в этом проекте участвовал и Вячеслав Завальнюк, и Алексей Житник. Усилиями всех у нас появилась такая команда».

Источник: uhl.ua
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