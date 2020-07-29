Пачиоретти получил небольшую травму

Макс Пачиоретти

“Вегас Голден Найтс” прилетел в Эдмонтон в воскресенье без Макса Пачиоретти, получившего небольшую травму. В этом городе, где собрались все 12 клубов Западной конференции, команда проведет поединки квалификации Кубка Стэнли и плей-офф.

Пока неизвестно, будет ли нападающий играть в контрольном матче против “Аризона Койотиз” в четверг (пятница, 05:00 мск) на арене Rogers Place.

“Сейчас его с нами нет, но он присоединится к команде как только восстановится и сможет играть”, – сказал в понедельник тренер “Голден Найтс” Питер Дебур.

Пачиоретти стал лучшим бомбардиром “Вегаса” в регулярном чемпионате, набрав 66 (32+34) очков в 71 игре. На момент приостановки сезона 12 марта из-за пандемии коронавируса он был травмирован, но тогда говорили, что он должен вернуться в состав в ближайшие дни. Сейчас он не тренируется с 20 июля. При этом Дебур рассчитывал, что хоккеист успеет восстановиться до отлета команды в Эдмонтон. Место Пачиоретти в ведущем звене команды с Уильямом Карлссоном и Марком Стоуном пока занял нападающий Ник Казинс.

По Плану возобновления сезона клубам запрещено разглашать информацию о травмах и болезнях хоккеистов.

“Голден Найтс” (39-24-8, процент набранных очков – 60,6%) заняли первое место в Тихоокеанском дивизионе на момент приостановки сезона и сыграют по круговой системе против “Даллас Старз” (3 августа), “Сент-Луис Блюз” (6 августа) и “Колорадо Эвеланш” (8 августа). По итогам этих матчей определится посев команд в розыгрыше Кубка Стэнли.

По словам Дебура, на тренировке в понедельник не было только Пачиоретти.

“Считаю, что в этом заключается польза от успешного проведения регулярного чемпионата. Мы получили время на подготовку, у нас есть определенное пространство для маневра в связи с участием в круговом турнире, – сказал Дебур. – При этом мы относимся к предстоящим встречам очень серьезно. От них многое зависит. Мы не хотим усложнять себе жизнь. У нас есть шанс занять первое место на Западе. Это здорово”.