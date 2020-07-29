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Хоккей

«Питтсбург» уступил «Филадельфии», «Торонто» обыграл «Монреаль» и другие результаты контрольных матчей НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига продолжает готовиться к возобновлению сезона. В первых трех выставочных матчах «Филадельфия» в овертайме обыграла «Питтсбург». «Торонто» оказалось сильнее «Монреаля», а «Эдмонтон» не оставил шансов «Калгари».

Филадельфия Флайерз– Питтсбург Пингвинз – 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Монреаль Канадиенс – Торонто Мэйпл Лифс – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Калгари Флэймз – Эдмонтон Ойлерз – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

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Также сегодня «Флорида» сыграет против «Тампы-Бэй», «Миннесота» встретится с «Колорадо», «Вашингтон» скрестит клюшки с «Каролиной».

Всего в ближайшие дни НХЛ планирует провести 12 матчей. Квалификационный раунд Кубка Стэнли и «посевочные» матчи начнутся 1 августа.

Источник: НХЛ

Источник: uhl.ua
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