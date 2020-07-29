ГлавнаяХоккейПрохоркин заключил контракт в КХЛ на следующий сезонХоккейПрохоркин заключил контракт в КХЛ на следующий сезонНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Июл. 29, 2020 в 17:370Share1 Николай Прохоркин Форвард Лос-Анджелеса Николай Прохоркин заключил контракт в КХЛ на следующий сезон с Металлургом из Магнитогорска. Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:два × один = Вам может понравиться Хоккей Лиас Андерсон проведет следующий сезон в Швеции29.07.20202Читать большеХоккей «Питтсбург» уступил «Филадельфии», «Торонто» обыграл «Монреаль» и другие результаты контрольных матчей НХЛ29.07.20203Читать большеХоккей Игры НХЛ выглядят по-новому29.07.20204Читать большеХоккей Дмитрий Чернышенко поборется за чемпионство в составе «Днепра»29.07.2020Читать большеХоккей Пачиоретти получил небольшую травму29.07.20203Читать большеХоккей Выставочные матчи в НХЛ 28 июля (онлайн)29.07.20204Читать большеХоккей Голкипер «Днепра» проведет сезон в «Ледяных Волках» по договору аренды29.07.20203Читать большеХоккей Давид Пастрняк, пропустивший тренировочный лагерь «Бостона», вернулся к тренировкам с командой28.07.20207Читать большеХоккей Стэмкос может сыграть в квалификации28.07.20202Читать большеХоккей Воспитанники ДЮСШ ХК «Донбасс» 1 августа вернутся на лед28.07.20203Читать большеРекомендуем посмотретьФутболИзвестный украинский шоумен разгромил Луческу27.07.2020ФутболВольфсбург намерен выбить Шахтер из Лиги Европы23.07.202023.07.2020ФутболСтал известен формат следующего сезона в УПЛ24.07.202024.07.2020ФутболСтало известно, вернется ли Жерсон Родригеш в Динамо30.06.202030.06.2020ФутболОлег Гусев войдет в тренерский штаб Луческу25.07.202025.07.2020Футбол“Динамо” нашло первого новичка для Луческу27.07.2020ФутболВладислав Гельзин подтвердил намерения приобрести Черноморец27.07.202027.07.2020ФутболНа форме сборной Украине не будет патриотического высказывания (ФОТО)20.07.2020ФутболМирча Луческу возглавит Динамо?22.07.202022.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019