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Хоккей

Прохоркин заключил контракт в КХЛ на следующий сезон

Николай ПисаревНет комментариев
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Николай Прохоркин

Форвард Лос-Анджелеса Николай Прохоркин заключил контракт в КХЛ на следующий сезон с Металлургом из Магнитогорска.

Источник: nhl.ru
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