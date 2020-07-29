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Хоккей

В «Вегасе» до сих пор не определились с основным голкипером на плей-офф

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур рассказал, что пока не определился с вратарём, который будет основным в розыгрыше Кубка Стэнли.

— Мой план заключается в том, чтобы Робин Ленер и Марк-Андре Флёри сыграли в круговом турнире. Мне кажется, что так будет правильно, потому что мы не играли четыре месяца.

Сейчас надо убедиться, что все набрали форму, честно оценить кондиции каждого хоккеиста, собрать всю информацию к плей-офф. Думаю, что они сыграют поровну, а затем нам придётся принять непростое решение. И это не значит, что мы не передумаем в плей-офф. Всё может измениться,— приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: НХЛ

Источник: uhl.ua
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