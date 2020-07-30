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Хоккей

Андрей Михнов может начать новый сезон в МХК «Сокол»

Николай ПисаревНет комментариев
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Директор ДЮСШ «Сокол»Константин Симчукв комментарииXSPORTрассказал о возможном усилении киевского клуба перед новым сезоном в УХЛ. Симчук отметил, что ряды команды может пополнить ветеран украинского хоккеяАндрей Михнов.

— Мы общались и с Андреем Михновым. Скорее всего, он начнет с нами тренироваться. Мы общались и с Денисом Петрухно, и с Кириллом Жовниром. Есть еще ряд игроков, которые 97-2000-го годов рождения. Есть еще определенные сложности с выездом в США ребятам, которые там учаться и играют. Поэтому, может быть, многие начнут сезон у нас в команде.

Сюжет телеканала XSPORT о киевском МХК «Сокол»:

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Ранее Симчук рассказало возникновении идеизаявить молодежную команду киевского клуба на сезон Украинской хоккейной лиги.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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