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«Донбасс» провел двухсторонний матч

Николай ПисаревНет комментариев
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ХК «Донбасс»под руководствомСергея Витерапродолжает подготовку к доигровке плей-офф-2019/20, а также старту очередного сезона. Напомним, что ранее дончане прошли медицинское обследование, сдали контрольные тесты иприступили к тренировкам в Дружковке.

В рамках подготовки к старту полуфинальных серий плей-офф и нового сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч донецкий клуб провел двухсторонний матч.

«Донбасс» провел двухсторонний матч

«Донбасс» провел двухсторонний матч

«Донбасс» провел двухсторонний матч

Отметим, что первой проверкой коллектива Сергея Витера станут матчитрадиционного предсезонного турнира ХК «Донбасс». Открытый кубок Донбасса пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке. Напомним, чтоучастие в турнире примут четыре лучших клуба Украины.

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Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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