«Донбасс» провел двухсторонний матч

ХК «Донбасс»под руководствомСергея Витерапродолжает подготовку к доигровке плей-офф-2019/20, а также старту очередного сезона. Напомним, что ранее дончане прошли медицинское обследование, сдали контрольные тесты иприступили к тренировкам в Дружковке.

В рамках подготовки к старту полуфинальных серий плей-офф и нового сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч донецкий клуб провел двухсторонний матч.

Отметим, что первой проверкой коллектива Сергея Витера станут матчитрадиционного предсезонного турнира ХК «Донбасс». Открытый кубок Донбасса пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке. Напомним, чтоучастие в турнире примут четыре лучших клуба Украины.

Источник: сайт ХК «Донбасс»