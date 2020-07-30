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“Филадельфия” – “Питтсбург” (3:2 ОТ)

Николай ПисаревНет комментариев
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Шон Кутюрье

Гол Скотт Лоутона в овертайме принес “Флайерз” победу в первом контрольном матче из 12, которые будут сыграны за три дня перед началом официальных игр в субботу.

В первом периоде счет открыли “Пингвинз” (первым голом после возобновления сезона отметился Конор Шири, разыгравший хорошую двухходовку с Джейком Гюнтцелем), но “Флайерз” до перерыва отличились дважды. Сначала с передач Клода Жиру и Ивана Проворова отличился Шон Кутюрье, а за 29 секунд до конца Кевин Хэйз воспользовался ошибкой Евгения Малкина, сделавшего неосмотрительный пас через центр собственной зоны. Во втором периоде голов не было, а на 17-й минуте третьего Джейсон Закер принес “Пингвинз” виртуальное очко, когда сравнял счет на добивании после броска Малкина, записавшего на свой счет передачу.

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Полноценный матч за “Питтсбург” провел капитан Сидни Кросби, пропустивший пять из шести последних тренировок.

“Чувствовал себя хорошо, – сказал Кросби, за 19 минут на льду ни разу не бросивший по воротам. – Детали еще придут, но в целом было здорово вернуться”.

Вратарь “Филадельфии” Картер Харт, пропустивший два дня тренировок из-за неназванной травмы, сделал 11 сэйвов с 12 бросков в первых двух периодах. В третьем периоде и овертайме ворота “Флайерз” защищал Брайан Эллиотт, отразивший 13 бросков из 14.

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Ворота “Питтсбурга” по очереди защищали Мэтт Мюррей (10 из 12) и Тристан Джарри (9 из 10).

“Мы становились лучше по мере развития игры, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Игра была сыроватой, особенно в первых двух периодах. Наверное, этого стоило ожидать, учитывая, как долго ребята не играли. Но во второй половине матча мы прибавили. Стало кое-то получаться”.

Российский фактор: Малкин провел на льду 16:53 и нанес пять бросков в створ при 55% выигранных вбрасываний. Его грубая ошибка в первом периоде привела к голу “Флайерз”, но в третьем периоде форвард исправился и сделал результативную передачу. Он играл в звене с Закером и Брайаном Растом. Эта тройка стала самой активной в “Питтсбурге” и была ответственна за 14 бросков команды из 26.

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Защитник “Филадельфии” Иван Проворов стал лидером команды по игровому времени (25:39), выиграв личный матч со счетом 2:0. При этом вы обязательно должны увидеть новый имидж Ивана, отрастившего волосы и отпустившего длинную бороду. Да, он выглядит так, словно плей-офф для него длится уже четыре месяца.

Первый матч в НХЛ, пусть и контрольный, провел защитник Егор Замула. В протоколе статистики его действий нет, но в целом он произвел неплохое впечатление.

Источник: nhl.ru
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