“Филадельфия” – “Питтсбург” (3:2 ОТ)

Шон Кутюрье

Гол Скотт Лоутона в овертайме принес “Флайерз” победу в первом контрольном матче из 12, которые будут сыграны за три дня перед началом официальных игр в субботу.

В первом периоде счет открыли “Пингвинз” (первым голом после возобновления сезона отметился Конор Шири, разыгравший хорошую двухходовку с Джейком Гюнтцелем), но “Флайерз” до перерыва отличились дважды. Сначала с передач Клода Жиру и Ивана Проворова отличился Шон Кутюрье, а за 29 секунд до конца Кевин Хэйз воспользовался ошибкой Евгения Малкина, сделавшего неосмотрительный пас через центр собственной зоны. Во втором периоде голов не было, а на 17-й минуте третьего Джейсон Закер принес “Пингвинз” виртуальное очко, когда сравнял счет на добивании после броска Малкина, записавшего на свой счет передачу.

Полноценный матч за “Питтсбург” провел капитан Сидни Кросби, пропустивший пять из шести последних тренировок.

“Чувствовал себя хорошо, – сказал Кросби, за 19 минут на льду ни разу не бросивший по воротам. – Детали еще придут, но в целом было здорово вернуться”.

Вратарь “Филадельфии” Картер Харт, пропустивший два дня тренировок из-за неназванной травмы, сделал 11 сэйвов с 12 бросков в первых двух периодах. В третьем периоде и овертайме ворота “Флайерз” защищал Брайан Эллиотт, отразивший 13 бросков из 14.

Ворота “Питтсбурга” по очереди защищали Мэтт Мюррей (10 из 12) и Тристан Джарри (9 из 10).

“Мы становились лучше по мере развития игры, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Игра была сыроватой, особенно в первых двух периодах. Наверное, этого стоило ожидать, учитывая, как долго ребята не играли. Но во второй половине матча мы прибавили. Стало кое-то получаться”.

Российский фактор: Малкин провел на льду 16:53 и нанес пять бросков в створ при 55% выигранных вбрасываний. Его грубая ошибка в первом периоде привела к голу “Флайерз”, но в третьем периоде форвард исправился и сделал результативную передачу. Он играл в звене с Закером и Брайаном Растом. Эта тройка стала самой активной в “Питтсбурге” и была ответственна за 14 бросков команды из 26.

Защитник “Филадельфии” Иван Проворов стал лидером команды по игровому времени (25:39), выиграв личный матч со счетом 2:0. При этом вы обязательно должны увидеть новый имидж Ивана, отрастившего волосы и отпустившего длинную бороду. Да, он выглядит так, словно плей-офф для него длится уже четыре месяца.

Первый матч в НХЛ, пусть и контрольный, провел защитник Егор Замула. В протоколе статистики его действий нет, но в целом он произвел неплохое впечатление.