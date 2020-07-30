“Калгари” – “Эдмонтон” (1:4): два гола Макдэвида.

Коннор Макдэвид

“Битва за Альберту” проходила при пустых трибунах, но это единственное, чего не хватало принципиальному соперничеству “Ойлерз” и “Флэймз”. 13 малых штрафов, стычки и потасовки, вербальный обмен любезностями – все эти привычные атрибуты “райвалри” в Эдмонтоне присутствовали.

По игре же лучше смотрелись номинальные гости, выступавшие, впрочем, на льду Rogers Arena. “Ойлерз” открыли счет через 64 секунды после стартового вбрасывания, когда Кайлер Ямамото завершил размашистую атаку. А на восьмой минуте случилась привычная картина: Леон Драйзайтль сделал передачу, а Коннор Макдэвид забил гол. “Эдмонтон” воспользовался первым же шансом реализовать лишнего, показав, что за четыре с половиной месяца лучшие спецбригады регулярного сезона (29,5% реализации) делать свою работу не разучились.

За четыре секунды до конца второго периода Элиас Линдхольм реализовал большинство, возродив интригу. Но в конце последней 20-минутки “Ойлерз” забросили две шайбы за 33 секунды и сняли все вопросы. Первый гол забил Патрик Русселл, на уровне НХЛ в официальных матчах ни разу не отличавшийся. А точку поставил Макдэвид, забивший издевательски шикарный гол.

В обеих командах два вратаря сыграли по половине матча. У “Ойлерз”: Майк Смит (19 сэйвов из 20) и Микко Коскинен (17 из 17). У “Флэймз”: Давид Риттих (7 из 9) и Кэм Тэлбот (19 из 21).