Кубок Шпенглера может быть отменён, если будет в силе ограничение в 1000 зрителей на матче

Организаторы традиционного зимнего турнира Кубка Шпенглера не исключают, что он может быть отменён впервые за 64 года, сообщает Südostschweiz. Это произойдёт в том случае, если на трибунах не смогут собраться более 1000 зрителей.

— Если на игры будет допущено только 1000 зрителей, нам придётся обсуждать отмену турнира. Потому что затраты на проведение турнира могут превысить прибыль, — цитирует функционера Südostschweiz.

При этом ограничение посещаемости не единственное препятствие, которое потенциально может помешать проведению турнира. Если иностранным командам потребуется отсидеть карантин, чтобы принять участие в турнире, они, скорее всего, не приедут в Швейцарию.

Кубок Шпенглера – старейший клубный международный турнир в Европе, который проводится с 1923 года. За это время не состоялось только четыре розыгрыша – в 1939, 1940, 1949 и 1956 годах. В 2019 году победителем турнира в Швейцарии стала сборная Канады.