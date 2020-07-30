Четверг, 30 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Монреаль” – “Торонто” (4:2)
Хоккей

“Монреаль” – “Торонто” (4:2)

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Александр Керфут

Илья Михеев стал лучшим игроком в двусторонках “Мэйпл Лифс” и продолжил там же, где закончил, открыв счет в матче с “Монреалем” через 33 секунды после стартового вбрасывания. Форвард подключился к контратаке и броском в касание после отличной передачи Джона Тавареса переиграл Кэри Прайса.

“Мы по ходу всего тренировочного лагеря говорили о его игровой страсти, самоотдаче и отношении к делу, – сказал Таварес о россиянине. – Все просто увидели уровень хоккея, который он способен показывать. При этом у него еще огромный потенциал для роста. Это лишь вершина айсберга”.

Читайте также:  «Юность» обыграла «Шахтер», «Динамо-Молодечно» взяло верх над «Неманом» (видео)

От этого удара “Монреаль” так и не оправился. “Торонто” забил еще трижды, из них два раза в меньшинстве. Дублем у “Лифс” отметился Александр Керфут, еще один гол забил Морган Райли. Вратарь “Листьев” Фредерик Андерсен сделал 28 сэйвов. По шайбе у “Канадиенс” забросили Томаш Татар и Пол Байрон, а Прайс завершил встречу с 19 сэйвами.

“Монреаль” шесть раз имел численное преимущество, но не реализовал ни одного из них, хотя Татар забил через несколько секунд после того, как со скамейки штрафников вышел Михеев. “Торонто” не смог воспользоваться большинством ни разу с трех попыток.

Читайте также:  Руслан Борисенко: «Наши болельщики гнали команду вперед, и ребята постарались приложить максимальных усилий»

“Буду с вами честен, в действиях нашей команды определенно была некоторая ржавчина, немногие игроки сегодня заслужили похвалы, – сказал тренер “Канадиенс” Клод Жюльен. – Но я надеюсь, что сегодняшней игры будет достаточно, чтобы взбодриться и к субботе подойти в готовом состоянии”.

Российский фактор: Михеев провел на льду 15:11, а его результативный бросок оказался единственным в створ. Он также провел 3:22 в меньшинстве, а в конце второго периода нарушил правила.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Выставочные матчи в НХЛ 29 июля (онлайн)

Константин Симчук: « Появление команды не было спонтанным решением»

В «Вегасе» до сих пор не определились с основным голкипером на плей-офф

Прохоркин заключил контракт в КХЛ на следующий сезон

Лиас Андерсон проведет следующий сезон в Швеции

Закрыть