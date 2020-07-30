“Монреаль” – “Торонто” (4:2)

Александр Керфут

Илья Михеев стал лучшим игроком в двусторонках “Мэйпл Лифс” и продолжил там же, где закончил, открыв счет в матче с “Монреалем” через 33 секунды после стартового вбрасывания. Форвард подключился к контратаке и броском в касание после отличной передачи Джона Тавареса переиграл Кэри Прайса.

“Мы по ходу всего тренировочного лагеря говорили о его игровой страсти, самоотдаче и отношении к делу, – сказал Таварес о россиянине. – Все просто увидели уровень хоккея, который он способен показывать. При этом у него еще огромный потенциал для роста. Это лишь вершина айсберга”.

От этого удара “Монреаль” так и не оправился. “Торонто” забил еще трижды, из них два раза в меньшинстве. Дублем у “Лифс” отметился Александр Керфут, еще один гол забил Морган Райли. Вратарь “Листьев” Фредерик Андерсен сделал 28 сэйвов. По шайбе у “Канадиенс” забросили Томаш Татар и Пол Байрон, а Прайс завершил встречу с 19 сэйвами.

“Монреаль” шесть раз имел численное преимущество, но не реализовал ни одного из них, хотя Татар забил через несколько секунд после того, как со скамейки штрафников вышел Михеев. “Торонто” не смог воспользоваться большинством ни разу с трех попыток.

“Буду с вами честен, в действиях нашей команды определенно была некоторая ржавчина, немногие игроки сегодня заслужили похвалы, – сказал тренер “Канадиенс” Клод Жюльен. – Но я надеюсь, что сегодняшней игры будет достаточно, чтобы взбодриться и к субботе подойти в готовом состоянии”.

Российский фактор: Михеев провел на льду 15:11, а его результативный бросок оказался единственным в створ. Он также провел 3:22 в меньшинстве, а в конце второго периода нарушил правила.