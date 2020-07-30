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Хоккей

“Рейнджерс” – “Айлендерс” (1:2):Барри Тротц – “Мои вратари в хорошей форме”

Николай ПисаревНет комментариев
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Семен Варламов

Семен Варламов за два периода отразил все 19 бросков и вместе с вышедшим на лед в третьем периоде Томасом Грайссом (восемь сэйвов) обеспечил “Айлендерс” победу в фирменном стиле. Российский вратарь на протяжении всего времени на площадке смотрелся надежно, но самую яркую серию сэйвов совершил во втором периоде, отразив три броска подряд в упор, в том числе лежа.

“Мои вратари в хорошей форме, – не без удовольствия констатировал тренер “Островитян” Барри Тротц. – У меня есть роскошь выпустить на первый матч любого из них. А еще наша оборона глубока, да и форварды сегодня играли в хорошем темпе”.

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После первого безголевого периода счет в середине второго открыл форвард “Айлендерс” Энтони Бовилье. Он поразил ворота Игоря Шестеркина, который появился на площадке с первых минут и справился с предыдущими шестью бросками. Бросок Бовилье стал для него последним. Согласно плану, в середине второго периода его заменил Хенрик Лундквист, сделавший 14 сэйвов с 15 бросков.

На 16-й минуте третьего периода Девон Тэйвз удвоил преимущество “Айлендерс”. Единственный гол “Рейнджерс” менее чем через минуту забил Филип Хытил.

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В третьем периоде за “Рейнджерс” не играл защитник Марк Стаал. Причина его отсутствия названа не была.

Источник: nhl.ru
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