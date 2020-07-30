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“Вашингтон” – “Каролина” (3:2):Овечкин забил два гола и сделал передачу

Николай ПисаревНет комментариев
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Александр Овечкин

Александр Овечкин показал, что если пауза в сезоне как-то и повлияла на него, то исключительно в лучшую сторону. Капитан “Кэпиталз” забил два гола и сделал передачу, и был близок к хет-трику, завершив игру с пятью бросками в створ.

“Не скажу, что я сильно удивлен, – сказал тренер “Вашингтона” Тодд Рирден. – Он вернулся после паузы, работал на тренировках, в нем столько энергии. Подобные вещи случайно не происходят”.

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Еще один гол у “Вашингтона” забил Евгений Кузнецов, завершивший красивую комбинацию с участием Дмитрия Орлова и Овечкина. Орлов завершил встречу с двумя передачами. Первые два периода в воротах “Столичных” отыграл Брэйден Холтби, пропустивший один гол с 13 бросков. Витек Ванечек сыграл в третьем и пропустил один бросок с 14 бросков.

Последние 10 минут “Кэпиталз” играли без защитника Джона Карлсона. Финалист “Норрис Трофи” неловко упал, врезавшись в борт, после столкновения с форвардом “Каролины” Нино Нидеррайтером.

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В составе “Харрикейнз” по шайбе забросили Винсент Трочек и Тейво Теравайнен. Петр Мразек пропустил три гола с 16 бросков, а в середине второго периода был заменен на Джеймса Раймера, который не капитулировал ни разу с девяти бросков. “Каролина” играла без травмированных защитника Дуги Хэмилтона и форварда Мартина Нечаса.

“Мы играли хорошо, – сказал Овечкин. – Мы играли в силовой манере. Нам удавались хорошие вещи как в обороне, так и в атаке, так что матч получился хорошим”.

Источник: nhl.ru
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