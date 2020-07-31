АХЛ начнёт новый сезон не раньше 4 декабря

Американская хоккейная лига на своём официальном сайте назвала предполагаемую дату старта сезона-2020/2021. Управляющий совет лиги принял решение перенести начало регулярного чемпионата на 4 декабря. Отмечается, что дальнейшие детали относительно календаря матчей будут определены позже.

АХЛ, главная юниорская лига Канады (CHL) и главная юниорская лига США (USHL) из-за угрозы распространения коронавируса приостановили проведение чемпионатов 12 марта — в тот же день, когда это сделала НХЛ. Позже АХЛ, CHL и USHL решили не доигрывать сезон-2019/2020.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Источник:AHL