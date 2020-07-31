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“Аризона” – “Вегас” (1:4): дубль Смита

Николай ПисаревНет комментариев
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Райлли Смит забивает Аризоне.

Два гола Райли Смита и 3 (1+2) очка Ника Казинса принесли “Голден Найтс” уверенную победу над “Койотиз”. Смит оба раза отличился в первом периоде – один раз в меньшинстве, другой в большинстве. Также шайбой у номинальных гостей отметился Алекс Так. Весь матч в воротах “Вегаса” провел Марк-Андре Флери, отразивший 22 броска из 23.

Единственный гол “Аризоны” в середине третьего периода в большинстве забил Тэйлор Холл. Первые два периода в воротах “Койотиз” сыграл Дарси Кемпер (17 из 19 сэйвов), третий – Антти Раанта (шесть из семи).

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“Вегас” реализовал одно большинство из шести, “Аризона” – одно из четырех.

“Койотиз” с 14-й минуты второго периода играли без форварда Ника Шмальца, покинувшего лед после силового приема Райана Ривза. Лучший бомбардир “Вегаса” Макс Пачиоретти не приехал в Эдмонтон после того, как пропустил последние четыре дня тренировочного лагеря. Перед игрой тренер Питер Дебур заявил, что нападающий “быстро восстанавливается”.

Источник: nhl.ru
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