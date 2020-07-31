“Бостон” – “Коламбус” (1:4):Все вопросы сняли уже в первом периоде

Зак Веренски

Не зря посреди тренировочного лагеря Джон Торторелла публично раскритиковал игроков своей команды, заявив, что они не готовы к квалификации. За эти полторы недели “Коламбус” явно поработал и в матче с “Бостоном” смотрелся не просто достойно, а по-настоящему классно. Все вопросы “Мундиры” сняли уже в первом периоде, забросив в ворота Туукки Раска три безответные шайбы (отличились Бун Дженнер, Зак Веренски и Густав Нюквист).

Единственное, что удалось “Брюинз” – это красивая шайба в исполнении Давида Пастрняка во втором периоде. Пожалуй, это главная хорошая новость для “Бостона”. Его лучший снайпер, ни разу не проведший полноценной тренировки на третьем этапе, выглядел совсем не хуже партнеров.

“Я знал, что буду чувствовать себя не великолепно, но в конце все было не так плохо, – сказал Пастрняк. – Если честно, я бы лучше еще больше поиграл, вошел в ритм. Чем раньше, тем лучше. Но я счастлив, что сыграл”.

Его партнер Брэд Маршан не доиграл матч, но, судя по словам тренера Брюса Кэссиди, ничего серьезного с ним не произошло.

Раск сделал 17 сэйвов с 20 бросков, а заменивший его Ярослав Халак – 10. Последний гол “Коламбус” забивал в пустые ворота. Вратари “Блю Джекетс” Элвис Мерзликин и Юнас Корписало отразили 23 броска из 24.

“В первом периоде мы не играли за Туукку, – сказал Кэссиди. – Мы действовали невпопад. У соперника было больше желания. Они начинают с матчей на выбывание, поэтому их настрой отличается от нашего”.

“Коламбус” в серии до трех побед сыграет с “Торонто”, первый матч состоится в воскресенье.

“Мы просто хотели сыграть правильно, сделать жизнь соперника тяжелой, привыкнуть к своей системе и играть так, как мы будем играть против “Торонто”, – сказал форвард “Коламбуса” Кэм Аткинсон. – Не всегда у нас все получалось, но мы движемся в правильном направлении”.