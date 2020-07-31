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“Бостон” – “Коламбус” (1:4):Все вопросы сняли уже в первом периоде

Николай ПисаревНет комментариев
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Зак Веренски

Не зря посреди тренировочного лагеря Джон Торторелла публично раскритиковал игроков своей команды, заявив, что они не готовы к квалификации. За эти полторы недели “Коламбус” явно поработал и в матче с “Бостоном” смотрелся не просто достойно, а по-настоящему классно. Все вопросы “Мундиры” сняли уже в первом периоде, забросив в ворота Туукки Раска три безответные шайбы (отличились Бун Дженнер, Зак Веренски и Густав Нюквист).

Единственное, что удалось “Брюинз” – это красивая шайба в исполнении Давида Пастрняка во втором периоде. Пожалуй, это главная хорошая новость для “Бостона”. Его лучший снайпер, ни разу не проведший полноценной тренировки на третьем этапе, выглядел совсем не хуже партнеров.

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“Я знал, что буду чувствовать себя не великолепно, но в конце все было не так плохо, – сказал Пастрняк. – Если честно, я бы лучше еще больше поиграл, вошел в ритм. Чем раньше, тем лучше. Но я счастлив, что сыграл”.

Его партнер Брэд Маршан не доиграл матч, но, судя по словам тренера Брюса Кэссиди, ничего серьезного с ним не произошло.

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Раск сделал 17 сэйвов с 20 бросков, а заменивший его Ярослав Халак – 10. Последний гол “Коламбус” забивал в пустые ворота. Вратари “Блю Джекетс” Элвис Мерзликин и Юнас Корписало отразили 23 броска из 24.

“В первом периоде мы не играли за Туукку, – сказал Кэссиди. – Мы действовали невпопад. У соперника было больше желания. Они начинают с матчей на выбывание, поэтому их настрой отличается от нашего”.

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“Коламбус” в серии до трех побед сыграет с “Торонто”, первый матч состоится в воскресенье.

“Мы просто хотели сыграть правильно, сделать жизнь соперника тяжелой, привыкнуть к своей системе и играть так, как мы будем играть против “Торонто”, – сказал форвард “Коламбуса” Кэм Аткинсон. – Не всегда у нас все получалось, но мы движемся в правильном направлении”.

Источник: nhl.ru
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