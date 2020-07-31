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“Чикаго” – “Сент-Луис” (4:0):”В целом мы сыграли неважно, – заявил тренер “Сент-Луиса” Крэйг Беруби.

Николай ПисаревНет комментариев
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Доминик Кубалик и Патрик Кейн

Кори Кроуфорд сделал 11 сэйвов за первые полтора периода, потом его заменил Малкольм Суббан, сделавший 10 сэйвов, и “Блэкхокс” не оставили шансов “Блюз” в контрольном матче. В первом периоде команды не забили ни разу, во втором у “Чикаго” с перерывом в полторы минуты отличились Брэндон Саад и Дилан Строум, а в третьем Доминик Кубалик дважды забил в большинстве.

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Кроуфорд не участвовал во втором этапе возобновления сезона, а также пропустил почти весь тренировочный лагерь (кроме последнего дня) из-за положительного теста на COVID-19.

“Он сыграл надежно, – сказал о Кроуфорде Строум. – Он нас успокаивает. У него есть богатый опыт игры в плей-офф. В течение всего года он играл отлично. Приятно, что он снова в строю. При этом он выходил на лед всего раза три или четыре”.

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Вратарь “Блюз” Джордан Биннингтон сделал 11 сэйвов с 13 бросков за первые два периода. В третьем сыграл Джейк Аллен, отразивший восемь бросков.

“В целом мы сыграли неважно, – заявил тренер “Сент-Луиса” Крэйг Беруби. – Мы недостаточно владели шайбой, а когда это делали, то исполнение было не на должном уровне, и мы отдавали шайбу сопернику. Много невынужденных ошибок. После начала настоящих матчей мы будем становиться лучше, это однозначно. Мы однозначно будем лучше владеть шайбой. Хотя мне бы хотелось почаще увидеть это уже сегодня”.

Источник: nhl.ru
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