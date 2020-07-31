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Хоккей

«Днепр» оставил в составе Владислава Лугового

Николай ПисаревНет комментариев
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Пресс-служба херсонского«Днепра» сообщает, что контракт на плей-офф и будущий сезон чемпионата УХЛ-Пари-Матч подписалнападающийВладислав Луговой.

Третий номер “щук” в незавершенном сезоне 2019/20 провел в составе херсонцев 29 поединков, набрав при этом 11 (5+6) очков при показателе полезности +17.

На международном уровне Луговой сыграл в трех матчах в составе национальной сборной Украины на турнире в Таллине и отметился 1 (0+1) набранными баллами.

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Напомним, что свою карьеру в «Днепре» также продолжат защитникиСергей Дорофеев,Валентин Сирченко,Сергей Афанасьев,Денис Матусевич,Дмитрий Пугачев,Кирилл БелоусовиИлья Декало, нападающиеАлександр Каракулько,Андрей Жвачкин,Алексей ЯнишевскийиДенис Василенков, а также голкиперыОлег ПетровиАлександр Хомутов.Помимо игроков с “щуками” свои соглашения продлил и тренерский штаб команды – Дмитрий Пидгурский, Олег Тимченко и Александр Васильев продолжат руководить «Днепр»ом

К тому же, к херсонскому клубу присоединился экс-форвард «Кременчука»Алексей Зайцев.

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Источник: uhl.ua
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