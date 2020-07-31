Пятница, 31 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЭкс-защитник «Донбасса» продолжит карьеру во Франции
Хоккей

Экс-защитник «Донбасса» продолжит карьеру во Франции

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Пресс-служба французского клуба «Корсары Дюнкерка», который выступает во втором дивизионе страны, сообщает, что состав команды пополнил экс-защитник «Донбасса»Юрий Сильницкий.Напомним, что ранее сам хоккеист тепло попрощался с донецкой командой в своем Instagram.

Отметим, что в составе донецкого клуба в сезоне 2019/20 Сильницкий провел17 матчей, в которых набрал11 (0+11) очковпри показателе полезности+18.

Ранее «Донбасс» провел первые тренировки на льду и назвал состав клуба перед стартом традиционного турнира Donbass Open Cup-2020.

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Виннипег” – “Ванкувер” (4:1).Коннор Хеллебак сделал 37 сэйвов

“Чикаго” – “Сент-Луис” (4:0):”В целом мы сыграли неважно, – заявил тренер “Сент-Луиса” Крэйг Беруби.

Руководство «Чикаго» запретило своим болельщикам носить «индейские» головные уборы на домашних играх

“Миннесота” – “Колорадо” (2:3):Голы Юнаса Донского, Нэйтана Маккиннона и Габриэля Ландескога принесли “Эвеланш” победу.

Олег Шафаренко назначен главным тренером МХК «Сокол»

Закрыть