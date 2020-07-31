Экс-защитник «Донбасса» продолжит карьеру во Франции

Пресс-служба французского клуба «Корсары Дюнкерка», который выступает во втором дивизионе страны, сообщает, что состав команды пополнил экс-защитник «Донбасса»Юрий Сильницкий.Напомним, что ранее сам хоккеист тепло попрощался с донецкой командой в своем Instagram.

Отметим, что в составе донецкого клуба в сезоне 2019/20 Сильницкий провел17 матчей, в которых набрал11 (0+11) очковпри показателе полезности+18.



Ранее «Донбасс» провел первые тренировки на льду и назвал состав клуба перед стартом традиционного турнира Donbass Open Cup-2020.