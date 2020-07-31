“Миннесота” – “Колорадо” (2:3):Голы Юнаса Донского, Нэйтана Маккиннона и Габриэля Ландескога принесли “Эвеланш” победу.

Юнас Донской

Голы Юнаса Донского, Нэйтана Маккиннона и Габриэля Ландескога принесли “Эвеланш” победу. В первом периоде команды забили по два гола, а победный на пятой минуте второго периода в большинстве “пять на три” забил Ландеског. Он отличился с передач Микко Рантанена и Кейла Макара. Рантанен пропустил последние 12 матчей регулярки, а Макар не принимал участие в трех последних тренировках из-за неизвестной травмы.

“Была тяжелая игра, – сказал Рантанен, игравший в тройке с Маккинноном и Андре Бураковски. – Мы знали, что так будет после четырех-пяти месяцев перерыва. Исполнение иногда страдало, но теперь будет становиться только лучше”.

Филипп Грубауэр начал матч в воротах “Эвеланш” и сделал 18 сэйвов с 20 бросков. Вторую половину встречи провел Павел Францоуз, отразивший все 14 бросков.

В составе “Миннесоты” Эрик Стаал забил гол и сделал пас, еще одну шайбу забросил Мэтт Дамба. С первых минут в воротах “Уайлд” играл Алекс Стэлок, отбивший 14 бросков из 17. В середине второго периода его заменил Деван Дубник, справившийся со всеми 12 бросками.

“Эвеланш” реализовали одно большинство из пяти, “Уайлд” – одно из пяти.