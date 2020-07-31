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Хоккей

“Нэшвилл” – “Даллас” (2:0): Оба гола “Нэшвилла” забил Виктор Арвидссон с передач Филипа Форсберга.

Николай ПисаревНет комментариев
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Виктор Арвидссон

“Старз” заняли 29-е место в регулярном сезоне по забитым голам, и после почти пяти месяцев перерыва проблема никуда не делась. “Даллас” не смог пробить Юсе Сароса и Пекку Ринне, сделавших 25 сэйвов, а также не реализовал ни одного из трех шансов в большинстве.

Оба гола “Нэшвилла” (в первом и втором периодах) забил Виктор Арвидссон с передач Филипа Форсберга.

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Вратарская ситуация в “Предаторз” осталась неопределенной. На кого сделают ставку в серии с “Аризоной”? На хорошо проявившего себя Сароса или опытного Ринне, с 2010 года не пропустившего ни одной игры команды в плей-офф из 89.

“У нас есть два вратаря, которые способны помогать нам выигрывать, и приятно, что они оба сыграли хорошо, – сказал тренер “Хищников” Джон Хайнс. – Мы возьмем день на раздумья и примем решение в воскресенье”.

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В первом звене “Нэшвилла” воссоединились Арвидссон, Форсберг и Райан Джохансен. В регулярном сезоне они провели вместе лишь 124 минуты после 523 минут годом ранее.

“Даллас” играл без форварда Тайлера Сегина, который должен быть готов к квалификационным матчам. Первую половину встречи в воротах “Старз” провел Бен Бишоп, сделавший 16 сэйвов с 18 бросков. Заменивший его Антон Худобин отразил все девять бросков. С конца первого периода “Даллас” играл без форварда Эндрю Коглиано.

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“Нам нужно поработать над некоторыми компонентами, – сказал капитан “Далласа” Джейми Бенн. – Мы посмотрим на них, а тренеры сделают разбор. Реальная игра начинается в понедельник. Мы возьмем хорошее и поработаем над плохим”.

Источник: nhl.ru
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