Обладатель Континентального кубка, чемпионы мира и участник Лиги чемпионов: новички «Донбасса» под микроскопом

В августе все команды Украинской хоккейной лиги начали активную подготовку к доигровке решающих матчей сезона 2019/20 и старту 5-го юбилейного сезона чемпионата УХЛ-Пари-Матч. Перед всеми тренерскими штабами стоит задача максимально качественно и быстро собрать коллективы, которые будут готовы к борьбе за чемпионский титул.

Первым вышел из отпуска и объявил свой состав на будущие матчи донецкий«Донбасс», который помимо сохранения ряда хоккеистов, подписал контракты с новыми для украинского болельщика игроками. Именно таким составом донецкий клуб проведет предсезонку и сыграет на традиционном домашнем турнире Donbass Open Cup-2020.

Информационный партнер УХЛ портал -Sport.ua – предлагает всем болельщиком рассмотреть “под микроскопом” новичков донецкого клуба и разобраться, кто будет выступать в«Донбассе» уже в сентябре.

Всего к тренировкам вместе с«Донбассом» приступили30 хоккеистов, из них 8 – новичков (1 вратарь, 2 защитника и 5 нападающих).

Илья Андрюхов(предыдущий клуб – «Дизель» Пенза, ВХЛ), голкипер, 30 лет



Всю свою карьеру 30-летний голкипер провел в МХЛ и ВХЛ,а также Андрюхов успел сыграть в КХЛ и немецкой DEL2. Стоит отметить, что в сезоне 2016/17 вратарь выиграл золото Универсиады, сыграв там 6 матчей и отбив 95.6% бросков (коэфф.надежности 0.71).

В ВХЛ голкипер играл за «Титан» (Клин), «Кубань» (Краснодар), «Дизель» (Пенза), «Звезду» (Дмитров), «Буран» (Воронеж), «Сокол» (Красноярск), «Нефтяник» (Альметьевск). В этом чемпионате Андрюхов всего провел 256 матчей и заработал коэффициент надежности 2.25 при 92% отбитых бросков. В МХЛ Андрюхов в составе «Атлантов» (Мытищи)сыграл в 84 поединках, нейтрализовав 89% атак противников на свои владения и заработав таким образом коэффициент надежности 3.12.

В Германии Андрюхов за 21 матч отбил 90.7% бросков по своим воротам, что позволило ему записать в свою статистику коэффициент надежности 2.55. В КХЛ в составе хабаровского «Амура» голкипер провел 5 поединков, отбив 93.5% бросков (коэфф.надежности 1.72).

Алексей Кожевников(предыдущий клуб – «Южный Урал» Орск, ВХЛ), защитник, 29 лет

Алексей Кожевников (так же как и Андрюхов) всю свою карьеру провел в МХЛ и ВХЛ. В ВХЛ защитникза 9 сезонов отыграл 389 матчей, в которых заработал 86 (24+62) очков при показателе полезности +17. В Высшей лиге защитник выступал в составах«Молота-Прикамье» (Пермь), «Титана» (Клин), «Ариады» (Волжск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), ХК «Рязань», «Сокола» (Красноярск), «Рубина» (Тюмень), «ЮжногоУрала» (Орск).

В МХЛКожевников провел 2 сезона и 120 матчей, в которых заработал 39 (8+31) баллов и показатель полезности +23. Отметим, что в сезоне 2010/11 хоккеист выиграл чемпионат МХЛ в составе московской «Красной Армии».

Егор Кутугин(предыдущий клуб – «Бейбарыс» Атырау, Казахстан), защитник, 32 года

Кутугин отыграл 11 сезонов в ВХЛ и 7 сезонов в третьем дивизионе России, а последние два года защитник провел в чемпионате Казахстана, выступая за«Бейбарыс».

В составе«Газовика» из Тюмени в ВХЛ-Б Кутугин отыграл 140 матчей и заработал 27 (5+22) очков. В ВХЛ защитник успел поиграть в«Ермаке» (Ангарск),«Газовике» (Тюмень),«Южном Урале» (Орск),«Зауралье» (Курган),«Рубине» (Тюмень),«Кубани» (Краснодар),«Торпедо» (Усть-Каменогорск),«Соколе» (Красноярск) и «Молоте-Прикамье» (Пермь). Суммарно Кутугин сыграл в 506 матчах и заработал 110 (28+82) баллов при показателе полезности +31.

В чемпионате Казахстана защитник сыграл в 125 матчах за«Бейбарыс», в которых набрал 43 (7+36) очка при показателе полезности +36. Также в составе атыраутского клуба Кутугин сыграл в 3 матчах Континентального кубка – там защитник записал в свой актив 1 (0+1) балл.



Cемён Валуйский(предыдущий клуб – «Хумо» Ташкент, ВХЛ), нападающий, 29 лет

Основную часть своей карьеры форвард провел в КХЛ, а также имеет опыт выступлений в МХЛ, ВХЛ и сборных России U17, U19 и U20.

В КХЛ за 11 сезонов Валуйский успел поиграть за 4 разных клуба –«Ладу» (Тольятти), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Металлург» (Новокузнецк) и«Адмирал» (Владивосток). Таким образом, суммарно в самой сильной лиге России форвард отыграл 374 матча и набрал 88 (46+42) баллов.

В ВХЛ хоккеист сыграл 6 сезонов, за которые в 105 поединках записал на свой счет 41 (26+15) результативный балл. На международном уровне Валуйский принял участие в 16 поединках, в которых набрал 5 (1+4) очков. Стоит отметить, что в сезоне 2010/11 форвард стал золотым медалистом Чемпионата мира U20 в ТОП-дивизионе.

Виктор Туркин(предыдущий клуб – «Неман» Гродно, Беларусь), нападающий, 31 год



Виктор Туркин на протяжении своей карьеры дважды становился бронзовым призером чемпионата Беларуси, четыре раза выигрывал серебро белорусского первенства, а в сезоне 2015/16 стал чемпионом Беларуси в составе минской «Юности». Стоит отметить, что в сезоне 2017/18 белорусский форвард выиграл Континентальный кубок, также выступая за минскую команду.

Всего в белорусской Экстралигефорвард сыграл в 446 матчах, набрав 228 (114+174) очков при показателе полезности +94. В составе сборной Беларуси игрок провел 12 матчей и набрал 6 (0+6) очков. Также Туркин сыграл 15 матчей (5+5 очков) в Континентальном кубке и 6 матчей (3+2 очка) в хоккейной Лиге Чемпионов.

Евгений Монс(предыдущий клуб – ХК «Детва», Словакия), нападающий, 31 год



31-летний форвард провел 11 сезонов в КХЛ, чередуя их с выступлениями в МХЛ и ВХЛ, а минувший сезон Монс заканчивал в чемпионате Словакии.

В КХЛ в составах «Северстали» (Череповец) и «Витязе» (Подольск) Монс сыграл в 231 поединке, записав в свой актив 81 (51+36) балл при показателе полезности +2. В ВХЛ хоккеист отыграл в 159 матчах, набрав при этом 111 (50+61) очков и показатель полезности +7. Отметим, что во второй российской лиге Монс успел сыграть в «Капитане» (Ступино),«Липецке»,«Кристалле» (Саратов), «Ижстали» (Ижевск) и«Динамо» (Санкт-Петербург).

В чемпионате Словакии форвард сыграл в двухклубах – «Дукле» (Михаловце) и «Детве». За них Монс провёл 14 матчей, отметившись 8 (1+7) очками при показателе полезности +3.

Андрей Сигарёв(предыдущий клуб – «Лада» Тольятти, ВХЛ), нападающий, 27 лет



Проведя 7 сезонов в КХЛ (220 матчей), Сигарев может похвастаться 63 (31+32) очками. К тому же на счету у 27-летнего нападающего 6 сезонов в ВХЛ (146 матчей, 100 (43+57) очков, +42) и 3 сезона в МХЛ (75 матчей, 72 (42+30) очков, -5).

Стоит отметить, что в КХЛ форвард успел сыграть в СКА (Санкт-Петербург), «Адмирал» (Владивосток), «Локомотиве» (Ярославль) и «Сибири» (Новосибирск). Минувший сезон Сигарев завершал в «Ладе» из Тольятти, где в 19 матчах отметился 11 (7+4) баллами и показателем полезности +5.

Также Андрей Сигарев выступал на молодёжном Чемпионате мирав ТОП-дивизионе – в 5поединках нападающий набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности -1, став бронзовым призёром турнира. На Суперсерии среди юниоров в сезоне 2012/13 нападающий провел 6 матчей, заработав 4 (2+2) очка,и стал чемпионом этого турнира.

Николай Казаковцев(предыдущий клуб – «Металлург» Новокузнецк, ВХЛ), нападающий, 30 лет

В составе «Северстали» (Череповец) Казаковцев отыграл 324 поединка в КХЛ, заработав при этом 51 (28+23) балл. Также форвард имеет опыт выступлений в МХЛ и ВХЛ. В МХЛ нападающий 3 сезона выступал в составе череповецкого «Алмаза» – в этом клубе Казаковцев сыграл в 72 матчах, в которых отметился 65 (21+44) очками при показателе полезности +19.

В ВХЛ нападающий сменил 3 клуба (ХК «Липецк», «Ермак» и «Металлург») –суммарно в Высшей лиге Казаковцев сыграл в 90 матчах и записал в свой актив 45 (23+22) результативных баллов.



Изменения потерпел и прошлогодний состав донецкого клуба – в период межсезонья команду покинули вратари Степан Горячевских (перешел в белорусский «Брест») и Александр Качула, защитники Юрий Сильницкий, Владимир Романенко, Клэй Уилсон, Кирилл Жовнир, а также нападающиеЕвгений Никифорови Владислав Волков.



Отметим, что первой проверкой коллектива Сергея Витера станут матчи традиционного предсезонного турнира ХК «Донбасс». Открытый кубок Донбасса пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке.

Затем «Донбасс» проведет решающие матчи сезона-2019/20,плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Напомним, что Спортивный департамент УХЛ утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф чемпионата Украины.

Дончане сыграют с «Днепром»2, 3, 6, 7 сентября, ав случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

Источник: sport.ua