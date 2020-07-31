Олег Шафаренко назначен главным тренером МХК «Сокол»

Директор ДЮСШ «Сокол»Константин Симчукв интервью телеканалуXSPORTназвал фамилию нового тренера «МХК Сокол», который начнет выступления в УХЛ. Наставником киевлян будет знаменитый украинский экс-хоккеистОлег Шафаренко.

— Команду возглавит Олег Леонидович Шафаренко. Мы остановили свой выбор на нем. Я вижу в нем приличный потенциал именно главного тренера. Поэтому я уверен в нем и буду желать ему только удачи!



Сюжет телеканала XSPORT о киевском МХК «Сокол»:

Шафаренко является воспитанником киевской школы хоккея и за время игровой карьеры выступал за такие клубы как «Сокол» (Киев), «Спартак» (Москва), «Химволокно» (Могилев), «Динамо» (Минск), «Керамин» (Минск), «Шахтер» (Солигорск), «Юность» (Минск), «Сарыарка» (Караганда) и «Донбасс» (Донецк). Также на его счету богатый опыт выступлений за сборную Украины.

В тренерском штабе национальной команды на чемпионате мира-2019 он работал ассистентом главного тренера.

Источник: сайт XSPORT