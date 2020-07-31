Руководство «Чикаго» запретило своим болельщикам носить «индейские» головные уборы на домашних играх

Руководство «Чикаго» выступило с решительным анти-расистским заявлением. Клуб запретил своим болельщикам носить «индейские» головные уборы на домашних играх. Такое решение было принято после переговоров с коренными народами Америки.

После возвращения болельщиков и матчей самой команды на лед арены United Center фанаты не смогут поддерживать любимый клуб в традиционных головных уборах из перьев.

— Эти символы являются священными, традиционно предназначенными для лидеров, которые заслужили уважение в своем племени.





Их не следует обобщать, использовать в качестве уборов для повседневного ношения.

Отметим, что американская команда была вынуждена вовсеизменить название и логотип из-за обвинений в расизмесо стороны общественности.

Источник: XSPORT