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Руководство «Чикаго» запретило своим болельщикам носить «индейские» головные уборы на домашних играх

Николай ПисаревНет комментариев
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Руководство «Чикаго» выступило с решительным анти-расистским заявлением. Клуб запретил своим болельщикам носить «индейские» головные уборы на домашних играх. Такое решение было принято после переговоров с коренными народами Америки.

После возвращения болельщиков и матчей самой команды на лед арены United Center фанаты не смогут поддерживать любимый клуб в традиционных головных уборах из перьев.

— Эти символы являются священными, традиционно предназначенными для лидеров, которые заслужили уважение в своем племени.

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Их не следует обобщать, использовать в качестве уборов для повседневного ношения.

Отметим, что американская команда была вынуждена вовсеизменить название и логотип из-за обвинений в расизмесо стороны общественности.

Источник: XSPORT

Источник: uhl.ua
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