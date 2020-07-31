“Виннипег” – “Ванкувер” (4:1).Коннор Хеллебак сделал 37 сэйвов

Коннор Хеллебак

Коннор Хеллебак сделал 37 сэйвов и помог “Джетс” одержать уверенную победу. Хеллебак, попавший в число финалистов “Везина Трофи”, отыграл весь матч. До шатаута ему не хватило чуть менее семи минут.

По голу у “Виннипега” забили четыре разных хоккеиста: Такер Пулман, Николай Элерс, Дмитрий Куликов и Блэйк Уилер. Элерс не смог закончить встречу, покинув лед после двух смен в третьем периоде.

Единственный гол “Ванкувера” забил Антуан Руссель. Вратарь Якоб Маркстрем пропустил три шайбы с 33 бросков в первой игре с 26 февраля. Он пропустил последние восемь матчей перед наступлением паузы в сезоне.