Пятница, 31 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Виннипег” – “Ванкувер” (4:1).Коннор Хеллебак сделал 37 сэйвов
Хоккей

“Виннипег” – “Ванкувер” (4:1).Коннор Хеллебак сделал 37 сэйвов

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Коннор Хеллебак

Коннор Хеллебак сделал 37 сэйвов и помог “Джетс” одержать уверенную победу. Хеллебак, попавший в число финалистов “Везина Трофи”, отыграл весь матч. До шатаута ему не хватило чуть менее семи минут.

По голу у “Виннипега” забили четыре разных хоккеиста: Такер Пулман, Николай Элерс, Дмитрий Куликов и Блэйк Уилер. Элерс не смог закончить встречу, покинув лед после двух смен в третьем периоде.

Читайте также:  Макэвой дисквалифицирован на одну игру

Единственный гол “Ванкувера” забил Антуан Руссель. Вратарь Якоб Маркстрем пропустил три шайбы с 33 бросков в первой игре с 26 февраля. Он пропустил последние восемь матчей перед наступлением паузы в сезоне.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Чикаго” – “Сент-Луис” (4:0):”В целом мы сыграли неважно, – заявил тренер “Сент-Луиса” Крэйг Беруби.

Руководство «Чикаго» запретило своим болельщикам носить «индейские» головные уборы на домашних играх

“Миннесота” – “Колорадо” (2:3):Голы Юнаса Донского, Нэйтана Маккиннона и Габриэля Ландескога принесли “Эвеланш” победу.

Олег Шафаренко назначен главным тренером МХК «Сокол»

Выставочные матчи в НХЛ 30 июля (онлайн)

Закрыть