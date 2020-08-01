Бостон подписал новый контракт с Бьорком

ГлавнаяХоккейБостон подписал новый контракт с БьоркомХоккейБостон подписал новый контракт с БьоркомНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 01, 2020 в 17:010Share2 Андерс Бьорк Бостон подписал новый контракт с форвардом клуба Андерсем Бьорком на три года ($1.6M AAV). Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:один × два = Вам может понравиться Хоккей Воспитанники ДЮСШ ХК «Донбасс» провели первые ледовые тренировки01.08.20202Читать большеХоккей Сидни Кросби призвал НХЛ к борьбе с расизмом01.08.2020Читать большеХоккей Украинская хоккейная лига объявляет о старте заявочной компании на юбилейный сезон01.08.20203Читать большеХоккей Карлсон не доиграл контрольный матч01.08.20203Читать большеХоккей Нэшвилл подписал новый контракт с Ришаром01.08.2020Читать большеХоккей Сегин пропустил контрольный матч01.08.2020Читать большеХоккей АХЛ хочет начать сезон 2020-21 4 декабря01.08.20203Читать большеХоккей Маршанд досрочно завершил контрольную игру31.07.2020Читать большеХоккей АХЛ начнёт новый сезон не раньше 4 декабря31.07.2020Читать большеХоккей Анахайм подписал новый контракт с Милано31.07.20202Читать большеРекомендуем посмотретьФутболИзвестный украинский шоумен разгромил Луческу27.07.2020ФутболВольфсбург намерен выбить Шахтер из Лиги Европы23.07.202023.07.2020ФутболСтал известен формат следующего сезона в УПЛ24.07.202024.07.2020ФутболОлег Гусев войдет в тренерский штаб Луческу25.07.202025.07.2020Футбол“Динамо” нашло первого новичка для Луческу27.07.2020ФутболВладислав Гельзин подтвердил намерения приобрести Черноморец27.07.202027.07.2020ФутболНа форме сборной Украине не будет патриотического высказывания (ФОТО)20.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019ФутболФункционер “Динамо” уходит с должности из-за прихода Луческу25.07.2020ХоккейАлександр Матерухин продолжит карьеру в белорусском «Могилеве»07.07.2020