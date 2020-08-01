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Хоккей

Бостон подписал новый контракт с Бьорком

Николай ПисаревНет комментариев
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Андерс Бьорк

Бостон подписал новый контракт с форвардом клуба Андерсем Бьорком на три года ($1.6M AAV).

Источник: nhl.ru
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