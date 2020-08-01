Сегин пропустил контрольный матч

Тайлер Сегин

На контрольный матч против “Нэшвилл Предаторз” в четверг “Даллас Старз” вышел без Тайлера Сегина. Игра состоялась на арене Rogers Place в Эдмонтоне и завершилась поражением “Старз” – 0:2.

Клуб объявил, что нападающий не смог сыграть. Его место в тройке занял дебютант сезона Тай Делландреа. Ожидается, что Сегин будет готов участвовать в поединках квалификации Кубка Стэнли, которые для “Далласа” начнутся в понедельник.

Сегина вернули в связку с Джейми Бенном на этой неделе в тренировочном лагере, и поставили к ним в звено Дениса Гурьянова. Тренер “Далласа” Рик Боунесс хотел проверить новые сочетания в контрольном матче.

Следующую игру “Старз” проведут в понедельник (вторник, 01:30 мск) против “Вегас Голден Найтс” в рамках кругового квалификационного турнира. Затем “Даллас” встречается с “Колорадо Эвеланш” (5 августа) и “Сент-Луис Блюз” (9 августа). Все матчи состоятся в Эдмонтоне, где собрались 12 клубов Западной конференции, продолжающих борьбу за Кубок Стэнли. По итогам кругового турнира определится посев команд в плей-офф.

Первые девять тренировок на сборах Сегин провел в тройке с Гурьяновым и Роопе Хинтцем, а Бенн занимался с Джейсоном Дикинсоном и Кори Перри.

“После нескольких двусторонних матчей стало понятно, что шайба до Сегина не доходит, – сказал Боунесс. – Все очень просто. Это наш лучший игрок, и шайба должна быть у него”.

Сегина обменяли в “Даллас” из “Бостона” 4 июля 2013 года, и с тех пор в течение семи сезонов Бенн и Сегин в основном играли в одной тройке. Эти два нападающих становились лучшими бомбардирами команды в шести чемпионатах из семи, в том числе в нынешнем, в котором Сегин набрал 50 (17+33) очков, а Бенн – 39 (19+20). Оба провели по 69 игр.

Бенн завил, что ему нравится играть с Сегином в одной тройке, и он чувствует себя в ней комфортно. Нападающий также считает, что появление в звене Гурьянова, лучшего снайпера “Старз” в этом сезоне (первом полном для россиянина – 20 голов), позволит создать очень опасное первое звено.

“Совершенно очевидно, что мне очень комфортно выходить на лед с (Тайлером), потому что мы много лет провели в одной связке. А Денис – очень хороший хоккеист, – сказал Бенн. – Бросается в глаза его скорость. А еще у него очень хороший бросок, и он забросил больше всех шайб в сезоне. Если мы наладим взаимопонимание, тройка будет замечательной”.