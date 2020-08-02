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Хоккей

Андрей Григорьев и Вадим Мазур стали почетными гостями церемонии вручения аттестатов в Шахово

Николай ПисаревНет комментариев
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Начиная с сезона-2013/14 основой фан-сектора ХК «Донбасс» стали участники школьного фан-движения.

Вступая в фан-клуб «Донбасса», школьники получают возможность активно поддерживать любимую команду на всех домашних играх; болеть за клуб на выездных играх, вместе с этим знакомясь с различными украинскими и европейскими городами; получают возможность принимать участие в социальных проектах и мероприятиях клуба, расширяя свой кругозор и пополняя знания об окружающем мире.

Вступая в фан-клуб ХК «Донбасс», школьники становятся частью большой спортивной семьи Донбасса. Поэтому важные и волнительные моменты в жизни школьников становятся такими же и для донецкого «Донбасса».

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Окончание школы – это особенный этап в жизни каждого молодого человека. И донецкому клубу приятно быть частью этого события.
На этих выходных состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам 2020 года в Шахово – небольшом населенном пункте в Добропольском районе Донецкой области.

В марте 2019 года на базе местной опорной школы была открыта фан-ячейка ХК «Донбасс». Дети из Никаноровки, Маяка, Ивановки, Вольного, Новошахово, Торецкого, Мерцалово, Софиевки, Новоторецкого и других населенных пунктов получили возможность посещать матчи действующего чемпиона Украины донецкого «Донбасса».

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Ребята оказывали поддержку донецкому клубу на домашних и выездных играх, прекрасно проявили себя на трибунах во время матчей второго раунда Континентального кубка-2020, матчи которого прошли в Броварах в октябре прошлого года.

Андрей Григорьев и Вадим Мазур стали почетными гостями церемонии вручения аттестатов в Шахово

Андрей Григорьев и Вадим Мазур стали почетными гостями церемонии вручения аттестатов в Шахово

Почетными гостями церемонии вручения аттестатов стали представители донецкого клуба – игроки основного состава ХК «Донбасс»Андрей ГригорьевиВадим Мазурс приветственным словом обратились к выпускникам, наградили ребят благодарственными письмами и памятными сувенирами.

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Хоккейный клуб «Донбасс» еще раз поздравляет всех выпускников с окончанием школы! Донецкий клуб благодарит активных участников школьных фанатских ячеек за вашу поддержку и желаем удачи в большой жизни. Надеемся, что вы останетесь с хоккеем – мы всегда рады видеть вас на трибунах «Альтаира».

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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