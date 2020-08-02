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Хоккей

«Донбасс» провел очередной двусторонний поединок

Николай ПисаревНет комментариев
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«Донбасс» под руководством Сергея Витера продолжает активную подготовку кдоигровке плей-офф-2019/20, а также старту очередного сезона.Пресс-служба донецкого клуба предлагает болельщикам видео-отчет второго двустороннего поединка команды донецкого клуба.

Отметим, что первой проверкой коллектива Сергея Витера станут матчи традиционного предсезонного турнира ХК «Донбасс». Открытый кубок Донбасса пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке. Напомним, что участие в турнире примутчетыре лучших клуба Украины.

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Затем «Донбасс» проведет решающие матчи сезона-2019/20 – плей-офф чемпионата Украины по хоккею – Украинской хоккейной лиги Пари-Матч. Напомним, что спортивный департамент УХЛ утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф чемпионата Украины.Первый матч дончане проведут 2 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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