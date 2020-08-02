“Эдмонтон” – “Чикаго” (4:6): Кубалик вышел на первый план

Доминик Кубалик забил Эдмонтону

Серия между этими соперниками многими изначально воспринималась как потенциально одна из самых зрелищных, и первый же матч ожиданий не обманул.

Только в первом периоде было забито пять голов. Коннор Макдэвид открыл счет на третьей минуте, реализовав большинство, но потом “Блэкхокс” ответили четырьмя шайбами, заброшенными за отрезок в семь минут. У “Чикаго” дважды отличился Джонатан Тэйвз, еще по голу забили Дилан Строум и Брэндон Саад, а Доминик Кубалик в своем первом в карьере периоде плей-офф сделал три передачи.

Во втором периоде Кубалик вышел на первый план, дважды забив сам и доведя счет до 6:2. За две минуты до первого гола финалиста на “Колдер Трофи” “Ойлерз” снова реализовали большинство, когда с паса Макдэвида забил лучший бомбардир регулярного сезона Леон Драйзайтль. Кубалик тоже два раза забил при реализации лишнего: на седьмой и 18-й минутах.

“Мы пропустили в первые пару минут, но затем довольно быстро вернулись в игру, – сказал Кубалик. – Я действительно чувствовал себя отлично, сегодня у меня все получалось, и, конечно же, это здорово. Но сегодня была только первая игра. Нам нужно продолжать в том же духе”.

Набрав 5 (2+3) очков, он стал первым игроком в истории НХЛ, сыгравшим так результативно в дебютном матче на выбывание. Ранее рекорд принадлежал Дэрику Эвансу, набравшему 4 (2+2) очка в составе “Кингз” в первой игре полуфинала дивизиона в 1982 году.

После первого гола Кубалика в воротах “Эдмонтона” появился Микко Коскинен, заменивший Майка Смита, который пропустил пять шайб с 23 бросков.

Тэйвз довел личный бомбардирский счет в плей-офф до 112 (42+70) очков (в 129 матчах), благодаря чему вышел на пятое место в клубной истории. Он оставил позади Стивена Лармера (111 очков в 107 играх).

В третьем периоде вновь активнее смотрелись “Блэкхокс”, хотя нервной концовки им избежать не удалось. За 3:53 до конца основного времени большинство реализовал Джеймс Нил, а через 36 секунд отличился Райан Ньюджент-Хопкинс при замененном на шестого полевого игрока вратаре. Но чуда не случилось, и счет более не менялся.

Голкипер “Чикаго” Кори Кроуфорд сделал 25 сэйвов. Коскинен завершил игру, отразив 18 бросков из 19.

“Ойлерз” подтвердили звание лучшего большинства в лиге, использовав лишнего три раза с четырех попыток. “Блэкхокс” реализовали лишнего три раза из шести шансов.

Макдэвид, Драйзайтль и Ньюджент-Хопкинс завершили встречу с 3 (1+2) очками.