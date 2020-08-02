Воскресенье, 2 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Калгари” – “Виннипег” (4:1)/”Калгари” перехватил преимущество
Хоккей

“Калгари” – “Виннипег” (4:1)/”Калгари” перехватил преимущество

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Эндрью Манжапэйн и Микаэль Бэклунд

“Виннипег” здорово начал матч и полностью контролировал ситуацию в первые 14 минут. За это время “Джетс” перебросали соперника со счетом 7-2 и благодаря голу Эндрю Коппа вышли вперед. Однако потеря Марка Шайфли, покинувшего лед на шестой минуте из-за видимой травмы ноги, сказалась на действиях номинальных гостей. После этого “Калгари” перехватил преимущество и в оставшееся время перебросал соперника 31-11, в том числе 25-6 ко второму перерыву, когда счет уже стал 3:1 в пользу “Флэймз”.

Читайте также:  Четыре шайбы «Днепра» в третьем периоде принесли херсонцам победу над «Ледяными Волками»

Во втором периоде “Калгари” усилиями Джонни Годро и Микаэля Бэклунда дважды реализовал большинство, а между ними в меньшинстве отличился Тобиас Ридер. Точку в матче в конце третьего периода поставил Эндрю Мэнджапани, поразивший пустые ворота.

“Флэймз” реализовали два большинства из четырех и не позволили “Виннипегу” воспользоваться ни одним из семи удалений. “Джетс” провели в большинстве 13:15, но за это время нанесли всего четыре броска в створ. “Калгари” за 6:05 в большинстве сделал это 10 раз.

Читайте также:  Donbass Open Cup-2019: Прямая речь болельщиков (видео)

Вратарь “Джетс” Коннор Хеллебак отбил 29 бросков из 32. Голкипер “Калгари” Кэм Тэлбот сделал 17 сэйвов.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 − 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Андрей Григорьев и Вадим Мазур стали почетными гостями церемонии вручения аттестатов в Шахово

“Каролина” – “Рейнджерс” (3:2):”Каролина” одержала победу над “Рейнджерс” в первом матче серии до трех побед.

«Днепр» подпишет контракт с обладателем Континентального кубка и чемпионом Казахстана

“Питтсбург” – “Монреаль” (2:3 ОТ):Гол защитника Джеффа Питри за 6:03 до конца овертайма принес “Монреалю” победу в первом матче серии.

«Питтсбург» проиграл «Монреалю», Кубалик набрал пять очков в матче с «Эдмонтоном

Закрыть