“Калгари” – “Виннипег” (4:1)/”Калгари” перехватил преимущество

Эндрью Манжапэйн и Микаэль Бэклунд

“Виннипег” здорово начал матч и полностью контролировал ситуацию в первые 14 минут. За это время “Джетс” перебросали соперника со счетом 7-2 и благодаря голу Эндрю Коппа вышли вперед. Однако потеря Марка Шайфли, покинувшего лед на шестой минуте из-за видимой травмы ноги, сказалась на действиях номинальных гостей. После этого “Калгари” перехватил преимущество и в оставшееся время перебросал соперника 31-11, в том числе 25-6 ко второму перерыву, когда счет уже стал 3:1 в пользу “Флэймз”.

Во втором периоде “Калгари” усилиями Джонни Годро и Микаэля Бэклунда дважды реализовал большинство, а между ними в меньшинстве отличился Тобиас Ридер. Точку в матче в конце третьего периода поставил Эндрю Мэнджапани, поразивший пустые ворота.

“Флэймз” реализовали два большинства из четырех и не позволили “Виннипегу” воспользоваться ни одним из семи удалений. “Джетс” провели в большинстве 13:15, но за это время нанесли всего четыре броска в створ. “Калгари” за 6:05 в большинстве сделал это 10 раз.

Вратарь “Джетс” Коннор Хеллебак отбил 29 бросков из 32. Голкипер “Калгари” Кэм Тэлбот сделал 17 сэйвов.