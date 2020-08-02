“Каролина” – “Рейнджерс” (3:2):”Каролина” одержала победу над “Рейнджерс” в первом матче серии до трех побед.

Себастиан Ахо

Голы Джейкоба Славина, Себастьяна Ахо и Мартина Нечаса принесли “Каролине” победу над “Рейнджерс” в первом матче серии до трех побед. В составе “Нью-Йорка” по шайбе забросили Мика Зибанежад и Марк Стаал.

С первых минут встреча приобрела силовой и эмоциональный характер. В первой же смене защитник “Каролины” Брэйди Скей применил мощный силовой прием против бывшего партнера Йеспера Фаста. Для Фаста первая смена стала последней. Он получил травму и не смог продолжить встречу.

“Харрикейнз” открыли счет через 61 секунду после стартового вбрасывания, когда Джейкоб Славин отличился первым же броском и забил свой первый в карьере гол в плей-офф. Хенрик Лундквист ничего не смог поделать. Шведский вратарь начал встречу с первых минут вместо Игоря Шестеркина, который “не был готов” играть. В команде сообщили, что его состояние – “со дня на день”. Запасным голкипером “Нью-Йорка” был Александр Георгиев. Для Лундквиста этот матч стал 128-м подряд в воротах “Рейнджерс” в играх плей-офф.

На третьей минуте эмоции вновь вышли наружу, когда нападающий “Ураганов” Джастин Уильямс подрался с форвардом “Нью-Йорка” Райаном Строумом.

По итогам первых 10 минут соперники нанесли по одному броску, но концовка осталась за “Каролиной”. По итогам стартового периода “Харрикейнз” перебросали соперника 12-4.

“Рейнджерс” выровняли эту статистику в начале второго периода благодаря четырем минутам в большинстве, но пробить Петра Мразека никак не могли. За что и были наказаны. Сначала соперник ответил выходом “один на один” Уоррена Фогеля, с которым справился Лундквист. Но затем “Харрикейнз” реализовали свой шанс в большинстве, когда после классного паса Андрея Свечникова отличился Ахо – 2:0.

Во втором периоде было семь удалений: четыре у “Каролины” и три у “Рейнджерс”. “Нью-Йорк” одну шайбу все-таки отыграл, но при игре в равных составах. Это сделал Мика Зибанежад за пять с половиной минут до второго перерыва. К этому моменту “Рейнджеры” не использовали ни одного из семи шансов в большинстве.

В третьем периоде “Каролина” сыграла дисциплинированнее и не допустила ни одного нарушения. Команда Рода Бриндамора имела преимущество, доведя счет до 3:1 благодаря голу Мартина Нечаса на 11-й минуте. После его броска шайба рикошетом от конька защитника “Рейнджерс” Марка Стаала влетела в ворота.

Сам же Стаал возродил интригу, когда за 1:55 до конца отличился в меньшинстве с передач Зибанежада и Артемия Панарина. Но на настоящий финальный штурм “Рейнджерс” не хватило.

Лундквист завершил игру с 34 сэйвами, Мразек – с 24.

“Мне жаль Игоря, и мы посмотрим, что произойдет в следующие пару дней, но я рад выпавшей возможности сыграть, – сказал Лундквист. – Я получил удовольствие и наслаждался игрой. Понятно, что мы не победили, но мне кажется, что нам удались несколько хороших вещей. Мы посмотрим видео, сделаем выводы и в следующем матче прибавим”.