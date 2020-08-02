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Хоккей

Николай Киселев: «Готовимся к ледовым тренировкам, которые начнутся 3 августа»

Николай ПисаревНет комментариев
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Капитан «Кременчука» Николай Киселев, который одним из первых прибыл на учебно-тренировочный сбор команды, пообщался с клубной пресс-службой и рассказал о дороге в Кременчуг и задачах на сборы.

—Как добрались до Кременчуга из Череповца?

—Долго, получилось всего 30 часов.

—Чем сейчас занимается команда?

—Сидим на карантине и готовимся к ледовым тренировкам, которые начнутся 3 августа – ходим в тренажерный зал и готовим хоккейную амуницию.

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—Как настроение?

—Отличное, ведь я встретился с ребятами по команде, которых не видел с марта.

— Какиепланы и задачи у команды на первый сбор?

— Набрать хорошую физическую форму к плей-офф УХЛ-Пари-Матч и достойно его провести.

Напомним, что «Кременчук» примет участие в традиционном предсезонном турнире Donbass Open Cup-2020,который состоится в Дружковке с 25 по 27 августа.

Источник: сайт ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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