Николай Киселев: «Готовимся к ледовым тренировкам, которые начнутся 3 августа»

Капитан «Кременчука» Николай Киселев, который одним из первых прибыл на учебно-тренировочный сбор команды, пообщался с клубной пресс-службой и рассказал о дороге в Кременчуг и задачах на сборы.

—Как добрались до Кременчуга из Череповца?

—Долго, получилось всего 30 часов.

—Чем сейчас занимается команда?

—Сидим на карантине и готовимся к ледовым тренировкам, которые начнутся 3 августа – ходим в тренажерный зал и готовим хоккейную амуницию.

—Как настроение?

—Отличное, ведь я встретился с ребятами по команде, которых не видел с марта.

— Какиепланы и задачи у команды на первый сбор?

— Набрать хорошую физическую форму к плей-офф УХЛ-Пари-Матч и достойно его провести.

Напомним, что «Кременчук» примет участие в традиционном предсезонном турнире Donbass Open Cup-2020,который состоится в Дружковке с 25 по 27 августа.

Источник: сайт ХК «Кременчук»