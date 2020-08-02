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Впервые за 97 лет в матче Кубка Стэнли было назначено 2 буллита

Николай ПисаревНет комментариев
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В первом матче квалификации Кубка Стэнли между«Питтсбургом»и«Монреалем»(2:3 ОТ, 0-1 в серии) было назначено 2 штрафных броска. В третьем периоде его исполнял форвард «пингвинов» Конор Шири, в овертайме – форвард «Канадиенс» Джонатан Друэн. Оба не забили.

Ранее в истории розыгрышей Кубка Стэнли был только один случай, когда в одном матче назначалось более одного буллита. В первом матче финальной серии 1923 года между «Оттавой Сенаторс» и «Эдмонтон Эскимос» было назначено 3 штрафных броска, из которых ни один не был реализован.

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У «Оттавы» не забили Панч Бродбент и Сай Деннени, у «Эдмонтона» – Дюк Китс. Отметим, что в играх НХЛ буллиты не пробивались до 1934 года.

Они изначально появились в западных лигах (PCHA, WCHL), правила которых также применялись в финальных сериях Кубка Стэнли с участием команд НХА, а позжеНХЛ.

Источник: Пресс-служба НХЛ

Источник: uhl.ua
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