“Айлендерс” – “Флорида” (2:1): “Айлендерс” в фирменном стиле добились успеха

Энтони Бювиллье

“Айлендерс” в фирменном стиле добились успеха, в низкорезультативной игре взяв верх над “Пэнтерз”. Успех команде Барри Тротца принесли голы Жана-Габриэля Пажо в середине первого периода и Энтони Бовилье в начале второго. Последний отличился в большинстве. “Флорида” смогла забить лишь однажды – на первой минуте третьего периода Семена Варламова пробил Джонатан Юбердо.

В остальном российский вратарь “Айлендерс” был безупречен, став главным фактором победы своей команды и сделав 27 сэйвов. Хотя традиционно надежно действовала защита “Островитян”, в первые 10 минут встречи не позволившая “Пэнтерз” нанести ни одного броска по воротам.

“Нью-Йорк” также сыграл крайне дисциплинированно, за весь матч нарушив правила один раз. “Флорида” дала сопернику три шанса реализовать лишнего, один из которых был использован.

Лучшим игроком “Пэнтерз” стал Сергей Бобровский, отразивший 26 бросков из 28. Голкипер неоднократно спасал команду, и лишь благодаря этому “Флорида” сохраняла шансы на успех до самого конца.

“Ребята в обороне действовали неплохо, позволяли мне видеть шайбу, подчищали подборы, но мы должны вывести игру на другой уровень, – сказал Бобровский. – Мы знаем, что “Айлендерс” любят такие матчи – сыграть четко в обороне и выиграть со счетом 2:1. Это их игра. В ближайшие пару дней мы проведем несколько встреч, тренеры внесут изменения, мы вернемся к работе. В целом игра была достаточно хорошей”.

“Он провел отличный матч, – сказал тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль о Бобровском. – В нескольких случаях он сделал ключевые сэйвы и спас нас. Он выглядел быстрым. Сегодня он дал нам шанс”.