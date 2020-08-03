Два лидера «Виннипега» травмировались перед вторым матчем с «Калгари»

Звездные нападающие «Виннипега»Патрик ЛайнеиМарк Шайфлирискуют пропустить вторую игру серии квалификации Кубка Стэнли против «Калгари», сообщает инсайдер Сара Орлески.

Оба хоккеиста получили травмы в первой встрече. Лайне травмировал руку после столкновения сМарком Джиорданов середине третьего периода.

Шайфли же вынужден был покинуть площадку в середине первого отрезка игры после жесточайшего толчка на борт отМеттью Ткачака.

На этом парад травм в НХЛ не заканчивается, форвард «Колорадо»потерял несколько зубовв жутком столкновении с хоккеистом «Сент-Луиса».

Источник: сайт XSPORT