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Хоккей

Два лидера «Виннипега» травмировались перед вторым матчем с «Калгари»

Николай ПисаревНет комментариев
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Звездные нападающие «Виннипега»Патрик ЛайнеиМарк Шайфлирискуют пропустить вторую игру серии квалификации Кубка Стэнли против «Калгари», сообщает инсайдер Сара Орлески.

Оба хоккеиста получили травмы в первой встрече. Лайне травмировал руку после столкновения сМарком Джиорданов середине третьего периода.

Шайфли же вынужден был покинуть площадку в середине первого отрезка игры после жесточайшего толчка на борт отМеттью Ткачака.

На этом парад травм в НХЛ не заканчивается, форвард «Колорадо»потерял несколько зубовв жутком столкновении с хоккеистом «Сент-Луиса».

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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