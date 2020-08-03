Игроки ХК «Кременчук» прошли медицинский осмотр

Пресс-служба ХК«Кременчук» сообщает, что сегодня, 3 августа, хоккеисты прошли полное медицинское обследование перед стартом учебно-тренировочного сбора.

В ходе обследования игроки сдали нормативы по физической подготовке, а также сдали тесты на COVID-19.

Отметим, что 3 августа игроки, тренеры и руководство клуба проведут командные сборы и первуюледовую тренировку после длительной паузы.

Свои первые матчи после сборов “горожане” сыграют на традиционном предсезонном турнире Donbass Open Cup-2020, который пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке. Соперниками кременчужан станут «Белый Барс», «Днепр» и «Донбасс».

Источник: сайт ХК «Кременчук»