Кирилл Бондаренко дал объемное интервью проекту «Провокатор»

Нападающий«Кременчука» Кирилл Бондаренко пообщался со спортивным лайв-шоу«Провокатор», в ходе которого рассказал о хоккее в Украине, зарплатах хоккеистов и развитии спорта в целом, а также поделился секретами своей личной жизни и подробностями выступлений в составе сборных Украины.

—В детстве у тебя был выбор, куда пойти? Например, в гимнастику, конный спорт, водное поло, хоккей?

—Так-то в школе я по району занял второе место по шахматам. На самом деле, я занимался настольным теннисом – где-то год играл и мне очень нравилось, тренер видел потенциал и я даже думал, что буду теннисистом.

В хоккей я вообще попал случайным образом. Мы с отцом приехали на СТО и нас подперла машина, мы не могли выехать. А это оказался тренер, царство ему небесное, Юрий Дмитриевич Крылов. В общем, таким образом я попал в хоккей через него, мне понравилось, точнее папе понравилось.

—Сколько клубов поменял за свою жизнь?

— Я могу сказать, что в этом году я за 5 месяцев 3 клуба поменял, и это было мое самое лютое фиаско (смеется).

—Слушай, давай начнем с первого клуба. Что это была за команда?

— Начинал я в «Соколе-96» и играл там до 13 лет. Потом я поехал в челябинский «Трактор», и там началось самое интересное.

—Фактически, «Трактор» как-то поменял твою картину? Ты там работал сильно на физику, ты там питался, 100% был в среде лучших, ведь это одна из лучших школ вообще.

—Да, это был другой уровень. Если я здесь был один из лучших, то когда приехал туда – я был просто худший. Я целый год почти вообще не играл, просто тренировался. К концу года уже как-то начал подтягиваться,дотягивал до 5-4 звена. На следующий год уже был в 4-3 звене, начал попадать в состав, начал играть.

— Весь детский спорт в Украине практически поддерживается за счёт родителей, а государство поддерживает хоккей?

— По поводу детей в школах, если честно, я вообще не знаю. Я с ними даже как-то не сталкивался, не узнавал. Но насколько я знаю, всё за свой счёт – родители всё оплачивают, покупают, им никто не помогает. Даже сейчас не знаю с какого возраста родителям начинают помогать государство или школа.

Для взрослого хоккеиста, я знаю, что вышла самая модная клюшка, которая стоит 350 долларов. Одна клюшка, представляешь? И ты выходишь и ломаешь её в первый же день. Коньки, например, стоят 750 долларов.

Считай, ты за сезон ломаешь клюшек 10 минимум. Если брать не самую топовою клюшку, то она будет стоить где-то 150 долларов. То есть это 1 500 долларов на сезон.

— Ты играл за юниорскую и молодежную сборную Украины. Каким был твой самый памятный матч за сине-жёлтых?

— Вообще, самый памятный, наверное, мой первый чемпионат. Я тогда ещё был в Челябинске имне только 16 лет исполнилось. Меня позвали на сборыU18 – то есть я на два года младше был всех основных игроков.

Первый матч мы с казахами играли, и забил первую шайбу – мы тогда выиграли 1:0 и я в этом матче стал лучшим игроком. Да и вообще, весь этот турнир был очень удачный для меня – я в свои16, играя с 18-летними, набрал 5 очков. Короче, очень удачно и гладко всё прошло, даже победный буллит забил.

— Парни, которые завершают профессиональную карьеру, куда им идти дальше, кроме как в тренеры? Особенно, если они в порядке все это время были. Бизнес открыть, блоггерство или что?

— Хоккеист-блоггер, мне кажется – один на миллион. Я думаю, что тут надо с раннего возраста понимать, что нужно деньги откладывать и вкладываться в бизнес, потому что это прибыльно. Ну или если тебя все знают, то можно даже какой-то бренд одежды открывать, кофейню, чтобы была прибыль какая-то.

А если ты играешь до 35 лет за 1000 долларов при том, что выплат в межсезонье нет, то тут уже возникают проблемы. Если ты нормально с деньгами обращался, откладывал, то все нормально.

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