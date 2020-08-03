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“Колорадо” – “Сент-Луис” (2:1): победный гол от Кадри за 0,1 секунды до конца

Николай ПисаревНет комментариев
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Назем Кадри

Назим Кадри реализовал большинство за 0,1 секунды до конца третьего периода и принес “Эвеланш” победу в первом матче кругового турнира Западной конференции. Кадри добил шайбу в сетку после того, как Габриэль Ландеског попал в штангу. А за 30 секунд до этого сам Кадри не реализовал выгодный момент и в досаде бил клюшкой по льду.

“Ребята очень здорово постарались, – сказал Кадри. – Я чувствовал, что мы должны были забивать раньше, когда я не попал по шайбе. Приятно, что она все-таки оказалась в воротах”.

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Победа “Колорадо” получилась волевой. В первом периоды “Лавина” имела громадное преимущество, перебросала соперника 16-4, однако единственный гол забил форвард “Блюз” Давид Перрон, реализовавший большинство. Во втором периоде голов не было, а в начале третьего счет сравнял защитник Райан Грэйвз.

“Мы чувствуем, что можем выйти на лед и победить кого угодно, – сказал тренер “Колорадо” Джаред Беднар. – Иначе зачем мы вообще здесь. Мы хорошо начали, во втором периоде соперник был чуть лучше, а третий вышел очень зрелищным. Мы обменивались шансами, было много событий. Нам повезло выйти из этой перестрелки победителями”.

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Но главными героями матча были вратари. Голкипер “Эвеланш” Филипп Грубауэр сделал 31 сэйв, а Джордан Биннингтон был лучшим в “Сент-Луисе”, отразив 36 бросков.

Источник: nhl.ru
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