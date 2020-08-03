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“Нэшвилл” – “Аризона” (3:4):Впервые за 10 лет в матче плей-офф в воротах “Нэшвила” с первых минут появился не Пекка Ринне

Николай ПисаревНет комментариев
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Кристиан Дворак и Фил Кессел в матче против Нэшвилла

“Койотиз” ударно провели первый период, забив в нем три гола, и этого преимущества хватило, чтобы взять первый матч в серии. “Аризона” полностью переиграла “Нэшвилл” в первые 20 минут, в равных составах перебросав соперника 11-3. А началось все с невероятно удачного для номинальных гостей рикошета на восьмой минуте, когда после броска [l]Оливера Экмана-Ларссон[/l]а шайба рикошетом от двух игроков “Предаторз” по невероятной траектории залетела в ворота Юсе Сароса.

Впервые за 10 лет в матче плей-офф в воротах “Нэшвила” с первых минут появился не Пекка Ринне, у которого прервалась серия из 89 матчей в старте. Это четвертая по длительности серия в истории лиги.

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“Койотиз” воспользовались моментом и развили преимущество за счет голов Кристиана Дворака в равных составах и Клейтона Келлера в большинстве. При этом “Аризона” играла без форвардов Винни Хинострозы и Ника Шмальца.

“Предаторз” остались в игре благодаря голу Филипа Форсберга в большинстве за три секунды до первого перерыва. Однако во втором периоде, несмотря на несколько хороших шансов, “Нэшвилл” пропустил снова. После ошибки в чужой зоне при розыгрыше лишнего “Хищники” пропустили контратаку, после которой Михаэль Грабнер сделал счет 4:1.

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“Нэшвилл” не сдался и в третьем периоде возродил интригу. Через 30 секунд после перерыва отличился Райан Эллис, а на девятой минуте Форсберг во второй раз за день забил в большинстве. За первые 10 минут периода “Предаторз” перебросали соперника 14-4, продолжали давить до самого конца, но на решающее усилие сил у них не хватило. В матчах плей-офф отставание в три шайбы “Нэшвилл” ни разу не преодолевал, не удалось это и сейчас.

“У нас относительно спокойная команда, но сегодня ребята были такими громкими, какими я никогда их не слышал, – сказал тренер “Койотиз” Рик Токкет. – Они друг друга поддерживали и подбадривали. Такое сейчас и нужно. Без болельщиков на трибунах так надо вести себя и заводить”.

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Голкипер “Койотиз” Дарси Кемпер завершил встречу с 40 сэйвами. Сарос отразил 33 броска из 37.

“Кемпер придал нам уверенности, – сказал об игре своего вратаря форвард Клейтон Келлер. – Он был нашим лучшим игроком весь год и будет им оставаться. Уверен, что в дальнейшем его значение для нас будет огромным”.

Источник: nhl.ru
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