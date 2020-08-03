“Торонто” – “Коламбус” (0:2): Корписало остановил “Лифс”

Йонас Корписало

Юнас Корписало практически в одиночку принес “Блю Джекетс” победу в первом матче серии до трех побед, сделав 28 сэйвов и пережив несколько попаданий в стойку ворот. В истории “Коламбуса” этот шатаут стал первым в матче плей-офф. “Блю Джекетс” вступили в лигу в сезоне 2000-01 и провели 32 игры на выбывание.

“Сегодня я чувствовал себя достаточно уверенно, а ребята здорово играли, сражались и позволяли мне видеть шайбу, – сказал Корписало. – Это было потрясающе. Я сегодня хорошо провел время”.

Решающий гол “Коламбус” забил в самом начале третьего периода, когда Кэм Аткинсон точным броском в дальний угол пробил Фредерика Андерсена. Точку в игре поставил Александр Веннберг, за 18 секунд до конца третьего периода поразивший пустые ворота.

Атака “Торонто” выглядела мощно и опасно, но во второй раз в этом сезоне осталась без голов. По итогам регулярного чемпионата “Мэйпл Лифс” заняли третье место в лиге по средней результативности (3,39).

Нападающий “Торонто” Николас Робертсон стал первым с 1996 года (Джером Игинла) 18-летним игроком, дебютировавшим в НХЛ в игре плей-офф. У него был шанс отличиться в первой же смене, но Корписало щитком отбил шайбу после его броска в упор.

Это был самый корректный матч первых двух дней после возобновления сезона. “Коламбус” провел в большинстве четыре минуты, “Торонто” – две.