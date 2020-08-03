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Хоккей

“Ванкувер” – “Миннесота” (0:3):Миннесота повела в серии

Николай ПисаревНет комментариев
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Алекс Стэлок и Джэред Сперджин

“Миннесота” благодаря двум голам в большинстве и безупречной игре Алекса Стэлока повела в серии с “Ванкувером”. В первом периоде счет открыл Кевин Фиала, продолживший тенденцию удачной игры, а во втором отличился защитник Джаред Сперджен. Он же поставил точку в матче, за 47 секунд до финальной сирены поразив пустые ворота. Стэлок закончил встречу с 28 сэйвами. В воротах “Ванкувера” сыграл Якоб Маркстрем, отразивший 28 бросков из 30.

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“Уайлд” не только воспользовались своими шансами (два реализованных большинства из четырех), но и всего один раз нарушили правила. Что изначально было крайне важно, потому что в регулярном сезоне “Кэнакс” реализовывали лишнего в 24,2% случаев (четвертое место в лиге).

Источник: nhl.ru
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