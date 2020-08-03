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Хоккей

Вратарь МХК «Сокол»: «Когда услышал о возрождении команды, сразу появилось желание вернуться»

Николай ПисаревНет комментариев
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Вратарь МХК «Сокол»Ярослав Сулимаприступил к учебно-тренировочному сбору команды и провел первую ледовую тренировку в составе родного клуба.Юный голкипер рассказал о старте подготовки к новому сезону, целях на чемпионат УХЛ-Пари-Матч и конкуренции внутри клуба.

— Когда услышал о возрождении «Сокола», сразу появилось желание вернуться, все варианты откинул сразу без раздумия. Раньше играл в Балашихе в системе омского «Авангарда», раньше был «Олимпиец», но «Авангард» взял его под себя. Юниорку провел в балашихинском «Авангарде».

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Кондиции? Сейчас вообще не готов, очень сложно. Еще и сразу с юниорского хоккея, видно сразу, что здесь мастера – очень сложно. Надо очень много работать, поскольку сейчас вообще не готов. Большой срок карантина, честно говоря, ничего не делал в это время, и это сказывается.

Конкуренция с Люльчуком? С Сережей Люльчуком мы уже немного знакомы, он даже немного мой наставник. Приятно что-то перенимать от него. О целях на сезон пока ничего не говорили – ребята собрались, первая тренировка, больше организационные моменты.

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Конкуренция за место в составе? Честно говоря, об этом даже не задумывался, сейчас сборы, потихоньку войдем в ритм, и там уже будет видно, кто на что горазд.

Напомним, что 15-го августа команда отправится на сборы на олимпийскую базу Конче-Заспа, а до этого времени клуб будет проводить тренировки на ВДНХ.Отметим, что 5-й юбилейный сезон Украинской хоккейной лигистартует матчем-открытием30 сентября 2020 года. С 1-го сентября начнется доигровка плей-офф, в ходе которой определится чемпион сезона 2019/20.

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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