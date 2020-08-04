7 клубов подали предварительную заявку на участие в юбилейном сезоне УХЛ

Украинская хоккейная лига сообщает, что предварительные заявки на участие в 5-м юбилейном сезоне чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч уже подало 7 украинских клубов:

1.«Белый Барс» (Белая Церковь)

2.«Днепр» (Херсон)

3.«Донбасс» (Донецк)

4.«Кременчук» (Кременчук)

5.«Ледяные Волки» (Киев)

6. «Мариуполь» (Мариуполь)

7.МХК «Сокол» (Киев)

В сезоне 2020/21 ожидается участие 8 украинских клубов. Таким образом, еще одну предварительную заявку должен подать харьковский МХК «Динамо». По формату участия 8-ми команд в будущем сезоне будет сформирован календарь на 168 матчей – каждый клуб сыграет по 42 матча в 6 кругов.

Отметим, что 5-й юбилейный сезон Украинской хоккейной лиги стартует матчем-открытием 30 сентября 2020 года. С 1-го сентября начнется доигровка плей-офф, в ходе которой определится чемпион сезона 2019/20.

Ранее стало известно, что перед стартом официальных матчей с 25 по 27 августа в Дружковке состоится традиционный предсезонный турнир Donbass Open Cup-2020.