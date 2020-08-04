Александр Савицкий: «Ребята соскучились за хоккеем»

Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийпосле старта тренировочных сборов и первой тренировки на льду оценил форму своей команды и рассказал о задачах на будущие матчи:

—С каким настроением сегодня вышли на лед, и как настраиваетесь к новому сезону?

—Летняя подготовка она всегда тяжелая, иногда неприятная.Вижу, что ребята соскучились за хоккеем – с большим удовольствием начали подготовку.

—Кто может пополнить состав «Кременчука»?

— Сейчас об этом говорить еще рано.Знакомимся, смотрим на ребят, как они тренируются.Думаю, что игры Кубка Донбасса все расставят на свои места.

—Какие планы на Кубок Донбасса?Рассматриваете турнир как этап подготовки или хотите его выиграть?

—Мы всегда ставим задачу победить в каждой игре независимо от турнира или чемпионата.Настроение такое, чтобы выиграть в любом матче, ну а там как получится.В Дружковке в первую очередь хотим, чтобы понравилось болельщикам, плюс проверим ребят и наиграем связи.

—У «Кременчука» до Кубка Донбасса-2020 будут контрольные игры?

— Будут двусторонние матчи команды на тренировках – черные против белых.

Источник: сайт ХК «Кременчук»